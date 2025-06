UFC. Победы экс-чемпионов Усмана и Намаюнас

В Атланте состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Usman vs. Buckley (также известный как UFC on ESPN 69).

В главном поединке бывший чемпион в среднем весе нигериец Камару усман по очкам победил американца Хоакина Бакли.

Бывшая двукратная чемпионка в наилегчайшем весе Роуз Намаюнас (США) победила решением судей американку Миранду Мэверик.

В поединке американских средневесов Эдмен Шахбазян по очкам победил Андре Петровски.

Бразилец Раони Барселос победил по очкам экс-чемпиона американца Коди Гарбрандта.