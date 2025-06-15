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UFC. Победы экс-чемпионов Усмана и Намаюнас

Смешанные единоборства
время публикации: 15 июня 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 13:15
UFC. Победы экс-чемпионов Усмана и Намаюнас
AP Photo/Kamran Jebreili

В Атланте состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Usman vs. Buckley (также известный как UFC on ESPN 69).

В главном поединке бывший чемпион в среднем весе нигериец Камару усман по очкам победил американца Хоакина Бакли.

Бывшая двукратная чемпионка в наилегчайшем весе Роуз Намаюнас (США) победила решением судей американку Миранду Мэверик.

В поединке американских средневесов Эдмен Шахбазян по очкам победил Андре Петровски.

Бразилец Раони Барселос победил по очкам экс-чемпиона американца Коди Гарбрандта.

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