UFC. Победы экс-чемпионов Усмана и Намаюнас
время публикации: 15 июня 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 13:15
В Атланте состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Usman vs. Buckley (также известный как UFC on ESPN 69).
В главном поединке бывший чемпион в среднем весе нигериец Камару усман по очкам победил американца Хоакина Бакли.
Бывшая двукратная чемпионка в наилегчайшем весе Роуз Намаюнас (США) победила решением судей американку Миранду Мэверик.
В поединке американских средневесов Эдмен Шахбазян по очкам победил Андре Петровски.
Бразилец Раони Барселос победил по очкам экс-чемпиона американца Коди Гарбрандта.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025