15 ноября 2025
Спорт

Дзюдо. Израильтянка Гили Шарир стала победительницей турнира в Загребе

Дзюдо
время публикации: 15 ноября 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 18:31
AP Photo/Vincent Thian

В Загребе проходит турнир Гран-при по дзюдо, в котором принимают участие 370 спортсменов из 48 стран.

Израильтянка Гили Шарир (весовая категория до 63 кг) стала победительницей турнира.

Она победила испанку Лауру Васкес Фернандес, австрийку Лизу Третняк, итальянку Карлотту Авандзато, британку Люси Реншолл (а полуфинале) и польку Ангелику Шеманьску (в финале).

Инбаль Шемеш, выступающая в этой же весовой категории в схватке за третье место проиграла Люси Реншолл.

Спорт
