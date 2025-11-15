Отборочный матч чемпионата мира. Бельгийцы не смогли победить в Казахстане

В отборочном матче чемпионата мира по футболу сборные Бельгии и Казахстана сыграли вничью 1:1.

В случае победы бкльгийцы бы выходили в финальную часть чемпионата мира по футболу. А так небольшие шансы остаются у сборной Северной Македонии.

Бельгийцы владели огромным преимуществом (77% владения мячом, 20:9 по ударам, 8:3 по точным ударам, 12:5 по угловым).

Но хозяева выстояли, не смотря на то, что более 10 минут играли в меньшинстве.

В начале матча сборная Казахстана создала два опасных момента и забила гол.

На 9-й минуте 17-летний Дастан Сатпаев (Кайрат) совершил сольный проход, который завершил ударом в ближний угол 1:0.

В первом тайме Анарбеков трижды выручил хозяев после опасных ударов.

На 48-й минуте Ханс Ванакен (Брюгге) после навеса отправил мяч в угол ворот. Затем он упустил три голевых момента.

На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Ислам Чесноков (Тобол).

В конце встречи бельгийцы упустили два голевых момента.