15 ноября 2025
Спорт

В ДТП погиб бывший футболист сборной Египта

Футбол
время публикации: 15 ноября 2025 г., 13:28
В ДТП погиб бывший футболист сборной Египта
AP Photo/Ahmed Gamil

14 ноября в дорожно-транспортном происшествии в Каире погиб бывший футболист сборной Египта Мохамед Сабри, сообщают местные СМИ.

Полузащитник был легендой клуба "Замалек" (Гиза), с которым выиграл 15 титулов, в том числе дважды становился чемпионом Египта и дважды победителем Африканского Кубка чемпионов.

В 1995-98 годах он выступал за сборную Египта.

Мохамед Сабри тренировал египетские команды "Набарох" и "Бени Эбейд".

Спорт
