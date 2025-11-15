В ДТП погиб бывший футболист сборной Египта

14 ноября в дорожно-транспортном происшествии в Каире погиб бывший футболист сборной Египта Мохамед Сабри, сообщают местные СМИ.

Полузащитник был легендой клуба "Замалек" (Гиза), с которым выиграл 15 титулов, в том числе дважды становился чемпионом Египта и дважды победителем Африканского Кубка чемпионов.

В 1995-98 годах он выступал за сборную Египта.

Мохамед Сабри тренировал египетские команды "Набарох" и "Бени Эбейд".