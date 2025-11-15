x
15 ноября 2025
|
последняя новость: 13:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2025
|
15 ноября 2025
|
последняя новость: 13:11
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Застрелен известный футбольный тренер

Американский футбол
время публикации: 15 ноября 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 13:11
Застрелен известный футбольный тренер
AP Photo/Laure Andrillon

13 ноября в кампусе Лэйн-колледжа в Окленде, Калифорния, был застрелен тренер футбольной команды колледжа Джон Бим.

По сообщениям местных СМИ, он умер от ран в больнице 14 ноября. Тренеру было 67 лет.

Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнего местного жителя.

Джон Бим начал тренировать школьные и студенческие команды (американский футбол) в конце 70-х годов.

Он был одним из самых титулованных тренеров школьных команд в Окленде.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025

От рака умер известный баскетболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025

Умер известный советский футболист, чемпион Украины
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 ноября 2025

Умер Лотни (Ленни) Уилкенс, легендарный тренер НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2025

В 35 лет умер бывший баскетболист сборной Украины