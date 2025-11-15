Застрелен известный футбольный тренер

13 ноября в кампусе Лэйн-колледжа в Окленде, Калифорния, был застрелен тренер футбольной команды колледжа Джон Бим.

По сообщениям местных СМИ, он умер от ран в больнице 14 ноября. Тренеру было 67 лет.

Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнего местного жителя.

Джон Бим начал тренировать школьные и студенческие команды (американский футбол) в конце 70-х годов.

Он был одним из самых титулованных тренеров школьных команд в Окленде.