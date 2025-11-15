Застрелен известный футбольный тренер
время публикации: 15 ноября 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 13:11
13 ноября в кампусе Лэйн-колледжа в Окленде, Калифорния, был застрелен тренер футбольной команды колледжа Джон Бим.
По сообщениям местных СМИ, он умер от ран в больнице 14 ноября. Тренеру было 67 лет.
Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнего местного жителя.
Джон Бим начал тренировать школьные и студенческие команды (американский футбол) в конце 70-х годов.
Он был одним из самых титулованных тренеров школьных команд в Окленде.
