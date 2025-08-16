Голевая передача Цыганкова. Результаты матчей чемпионата Испании

Начался чемпионат Испании. "Жирона" проиграла "Райо Вальекано" 1:3.

Жирона - Райо Вальекано 1:3

"Жирона" впервые проиграла "Райо" в последних 8 играх.

Катастрофой закончился первый тайм, в котором гости забили 3 гола, а на 43-й минуте был удален голкипер "Жироны" Пауло Гассанига. Место в воротах хозяев занял украинец Владислав Крапивцов.

На 57-й минуте20-летний Жоэль Рока сократил отставание. Голевую передачу сделал украинец (уроженец Израиля) Виктор Цыганков.

Вильярреал - Овьедо 2:0

"Овьедо" вернулся в Примеро после 24-летнего перерыва.

"Вильярреал" одержал седьмую победу в Ла Лиге подряд (с учетом прошлого сезона) - лучший результат с 2007 года.