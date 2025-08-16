Кубок Германии. Даниэль Перец остался в запасе. "Гамбург" едва не проиграл аутсайдеру

В матче Кубка Германии "Гамбург" выиграл в дополнительное время у "Пирмасенса" 2:1

Хозяева играют в Оберлиге Юго - Запад (Рейнланд - Пфальц - Саар). Это часть пятого дивизиона немецкого футбола.

Израильский голкипер Даниэль Перец остался у "Гамбурга" в запасе.

Ворота гостей защищал Даниэль Хойер Фернандеш.

Счет на 52-й минуте открыл Янник Грис.

"Гамбург" отыгрался на второй минуте компенсированного времени. Гол забил Гильерме Рамуш, вышедший на замену на 86-й минуте.

Победный гол на 100-й минуте забил Рансферд Конигсдорффер.