16 августа 2025
Спорт

Юношеский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки заняли 12-е место

Водное поло
время публикации: 16 августа 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 09:18
Юношеский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки заняли 12-е место
AP Photo/Ng Han Guan

Сегодня в Сальвадоре, Бразилия, завершится женский юношеский чемпионат мира по водному поло (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки заняли 12-е место.

В последней игре они уступили сборной Новой Зеландии 10:11.

В финале встретятся сборные США и Испании.

