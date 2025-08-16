Юношеский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки заняли 12-е место

Сегодня в Сальвадоре, Бразилия, завершится женский юношеский чемпионат мира по водному поло (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки заняли 12-е место.

В последней игре они уступили сборной Новой Зеландии 10:11.

В финале встретятся сборные США и Испании.