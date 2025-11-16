x
Спорт

Отборочный матч Евробаскета. Израильтянки победили сборную Люксембурга

время публикации: 16 ноября 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 10:00
Отборочный матч Евробаскета. Израильтянки победили сборную Люксембурга
AP Photo/Ella Hal

В матче второго тура первого этапа отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу израильтянки победили сборную Люксембурга 77:65.

Первую четверть выиграла команда Люксембурга 21:19.

Израильтянки уверенно выиграли первую половину матча 43:35. После 30 минут 59:54.

Форвард сборной Израиля Даниэль Рабер сделала "дабл-дабл" (21 + 10 подборов + 5 передач + 6 перехватов).

