Отборочный матч Евробаскета. Израильтянки победили сборную Люксембурга
время публикации: 16 ноября 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 10:00
В матче второго тура первого этапа отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу израильтянки победили сборную Люксембурга 77:65.
Первую четверть выиграла команда Люксембурга 21:19.
Израильтянки уверенно выиграли первую половину матча 43:35. После 30 минут 59:54.
Форвард сборной Израиля Даниэль Рабер сделала "дабл-дабл" (21 + 10 подборов + 5 передач + 6 перехватов).
