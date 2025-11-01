x
01 ноября 2025
|
последняя новость: 13:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2025
|
01 ноября 2025
|
последняя новость: 13:16
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бадминтон. Израильтянин занял третье место на юниорском турнире в Каунасе

Бадминтон
время публикации: 01 ноября 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 12:26
Бадминтон. Израильтянин занял третье место на юниорском турнире в Каунасе
AP Photo/Aurelien Morissard

Победителем турнира по бадминтону RSL Lithuanian U17 International 2025 стал швед Фелус Динг.

В финале он обыграл соотечественника Людвига Мармстена.

Третьи места заняли (проиграли в полуфиналах) израильтянин Шани Мизрахи и Доминик Танкевич (Литва).

Победительницей турнира стала полька Александра Василевска.

Турнир проходил в Каунасе.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Бадминтон. Турнир в Гватемале. Миша Зильберман занял третье место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Открытый чемпионат Нидерландов по бадминтону. Израильтянин занял третье место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Бадминтон. Израильтянка стала победительницей турнира в Словении
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 августа 2025

Бадминтон. Израильтянин проиграл в полуфинале турнира в Лагосе