Бадминтон. Израильтянин занял третье место на юниорском турнире в Каунасе
время публикации: 01 ноября 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 12:26
Победителем турнира по бадминтону RSL Lithuanian U17 International 2025 стал швед Фелус Динг.
В финале он обыграл соотечественника Людвига Мармстена.
Третьи места заняли (проиграли в полуфиналах) израильтянин Шани Мизрахи и Доминик Танкевич (Литва).
Победительницей турнира стала полька Александра Василевска.
Турнир проходил в Каунасе.
