Бадминтон. Турнир в Гватемале. Миша Зильберман занял третье место
время публикации: 09 октября 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 08:02
Победителем турнира по бадминтону Guatemala International Challenge 2025 стал Думинду Абейвикрава (Шри-Ланка).
В финале он победил американца Марка Шелли Алькалу, обыгравшего в полуфинале израильтянина Мишу Зильбермана.
Третьи места заняли Миша Зильберман и Ариа Дината (Хорватия).
Победительницей турнира стала канадка Рейчел Чен.
