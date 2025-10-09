x
09 октября 2025
последняя новость: 09:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
09 октября 2025
09 октября 2025
последняя новость: 09:37
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Бадминтон. Турнир в Гватемале. Миша Зильберман занял третье место

Бадминтон
время публикации: 09 октября 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 08:02
Бадминтон. Турнир в Гватемале. Миша Зильберман занял третье место
AP Photo/Kin Cheung

Победителем турнира по бадминтону Guatemala International Challenge 2025 стал Думинду Абейвикрава (Шри-Ланка).

В финале он победил американца Марка Шелли Алькалу, обыгравшего в полуфинале израильтянина Мишу Зильбермана.

Третьи места заняли Миша Зильберман и Ариа Дината (Хорватия).

Победительницей турнира стала канадка Рейчел Чен.

Спорт
