x
15 ноября 2025
|
последняя новость: 11:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2025
|
15 ноября 2025
|
последняя новость: 11:31
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Словаки и немцы ведут борьбу за выход на чемпионат мира. Результаты матчей

Футбол
время публикации: 15 ноября 2025 г., 11:04 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 11:12
Словаки и немцы ведут борьбу на чемпионат мира. Результаты матчей
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Сборные Словакии и Германии ведут борьбу за первое место в группе А отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Положение команд за тур до финиша. Германия, Словакия по 12 очков, Северная Ирландия 6, Люксембург 0.

Люксембург - Германия 0:2

Оба гола забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл).

Словакия - Северная Ирландия 1:0

Томаш Бобчек (Лехия, Гданьск) забил гол на первой минуте компенсированного времени.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

Хорваты вышли на чемпионат мира. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

Поляки и голландцы сыграли вничью. Финны проиграли мальтийцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Норвежцы разгромили сборную Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Сборная Камеруна не едет на чемпионат мира. Результаты матчей