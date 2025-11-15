Словаки и немцы ведут борьбу за выход на чемпионат мира. Результаты матчей

Сборные Словакии и Германии ведут борьбу за первое место в группе А отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Положение команд за тур до финиша. Германия, Словакия по 12 очков, Северная Ирландия 6, Люксембург 0.

Люксембург - Германия 0:2

Оба гола забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл).

Словакия - Северная Ирландия 1:0

Томаш Бобчек (Лехия, Гданьск) забил гол на первой минуте компенсированного времени.