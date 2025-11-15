Словаки и немцы ведут борьбу за выход на чемпионат мира. Результаты матчей
время публикации: 15 ноября 2025 г., 11:04 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 11:12
Сборные Словакии и Германии ведут борьбу за первое место в группе А отборочного турнира чемпионата мира по футболу.
Положение команд за тур до финиша. Германия, Словакия по 12 очков, Северная Ирландия 6, Люксембург 0.
Люксембург - Германия 0:2
Оба гола забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл).
Словакия - Северная Ирландия 1:0
Томаш Бобчек (Лехия, Гданьск) забил гол на первой минуте компенсированного времени.
