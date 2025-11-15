x
15 ноября 2025
|
последняя новость: 14:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2025
|
15 ноября 2025
|
последняя новость: 14:38
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бывший баскетболист НБА и "Апоэля" арестован за нападение

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 15 ноября 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 13:53
Бывший баскетболист НБА и "Апоэля" арестован за нападение
AP Photo/Morry Gash

Бывший баскетболист Патрик Беверли был арестован в Техасе за разбойное нападение, сообщает TMZ.

Баскетболист написал в соцсетях "Не верьте всему, что пишут в интернете".

По версии адвоката спортсмена, его задержали после конфликта с парнем его младшей сестры, которую Патрик опекает.

Полиция обвинила Патрика Беверли в нападение на члена семьи.

Он был отпущен под залог в размере 40 тысяч долларов.

Патрик Беверли 13 февраля 2025 года покинул тель-авивский "Апоэль".

Ранее разыгрывающий выступал за "Днипро", "Олимпиакос", "Спартак" (Санкт-Петербург), "Хьюстон Рокетс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Миннесота Тимбервулвз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго Булз", "Филадельфия Сиксерз", "Милуоки Бакс".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

Застрелен известный футбольный тренер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

Стефен Карри повторил рекорд Майкла Джордана. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

"Дабл-дабл" Дени Авдии. "Хьюстон" разгромил "Портленд"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025

Победы "Барселоны" и "Милана". Результаты матчей Евролиги