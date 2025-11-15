Бывший баскетболист НБА и "Апоэля" арестован за нападение

Бывший баскетболист Патрик Беверли был арестован в Техасе за разбойное нападение, сообщает TMZ.

Баскетболист написал в соцсетях "Не верьте всему, что пишут в интернете".

По версии адвоката спортсмена, его задержали после конфликта с парнем его младшей сестры, которую Патрик опекает.

Полиция обвинила Патрика Беверли в нападение на члена семьи.

Он был отпущен под залог в размере 40 тысяч долларов.

Патрик Беверли 13 февраля 2025 года покинул тель-авивский "Апоэль".

Ранее разыгрывающий выступал за "Днипро", "Олимпиакос", "Спартак" (Санкт-Петербург), "Хьюстон Рокетс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Миннесота Тимбервулвз", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго Булз", "Филадельфия Сиксерз", "Милуоки Бакс".