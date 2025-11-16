x
Спорт

Ислам Махачев стал чемпионом UFC. Победа Валентины Шевченко

Смешанные единоборства
время публикации: 16 ноября 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 09:03
Ислам Махачев стал чемпионом UFC
AP Photo/Yuki Iwamura

В Нью-Йорке состоялся турнир ММА UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev (VeChain UFC 322).

Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом в полусреднем весе, победив по очкам австралийца Джека Делла Маддалену.

Валентина Шевченко защитила чемпионский пояс в наилегчайшем весе, уверенно победив по очкам бывшую двукратную чемпионку китаянку Чжан Вэйли.

Эквадорец Майкл Моралес в первом раунде нокаутировал американца Шона Брэди.

Бразилец Карлос Пратс во втором раунде нокаутировал британца Леона Эдвардса.

Француз Бенуа Сен-Дени на 16-й секунде нокаутировал ассирийца Бенейла Дариюша.

Спорт
