Ислам Махачев стал чемпионом UFC. Победа Валентины Шевченко
время публикации: 16 ноября 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 09:03
В Нью-Йорке состоялся турнир ММА UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev (VeChain UFC 322).
Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом в полусреднем весе, победив по очкам австралийца Джека Делла Маддалену.
Валентина Шевченко защитила чемпионский пояс в наилегчайшем весе, уверенно победив по очкам бывшую двукратную чемпионку китаянку Чжан Вэйли.
Эквадорец Майкл Моралес в первом раунде нокаутировал американца Шона Брэди.
Бразилец Карлос Пратс во втором раунде нокаутировал британца Леона Эдвардса.
Француз Бенуа Сен-Дени на 16-й секунде нокаутировал ассирийца Бенейла Дариюша.
