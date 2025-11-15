Стефен Карри повторил рекорд Майкла Джордана. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА). "Голден Стэйт Уорриорз" одолел "Сан-Антонио Сперз" 109:108.
Нью-Йорк Никс - Майами Хит 140:132
Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс набрал 39 очков. Ландри Шемет установил личный рекорд результативности - 36 очков.
"Никс" играли без Джалена Брансона.
Орландо Мэджик - Бруклин Нетс 105:98
Детройт Пистонс - Филадельфия Сиксерз 114:105
"Детройт" выиграл девятую игру подряд.
Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс 147:134 (овертайм)
Основное время 129:129.
Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал 25 очков, сделал 7 подборов и 18 передач.
Миннесота Тимбервулвз - Сакраменто Кингз 124:110
Домантас Сабонис (Сакраменто) набрал 34 очка и сделал 11 подборов. Рассел Уэстбрук сделал 205-й "трипл-дабл" (13 + 10 подборов + 14 передач).
Нью-Орлеан Пеликанз - Лос-Анджелес Лейкерс 104:118
Даллас Мэверикс - Лос-Анджелес Клипперс 127:133 (овертайм)
Основное время 114:114.
Джеймс Харденн набрал в овертайме 10 очков (всего за матч 41).
Сан-Антонио Сперз - Голден Стэйт Уорриорз 108:109
Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 49 очков. Он сравнялся с Майклом Джорданом по количеству игр "40 +" в возрасте старше 30 лет - у них по 44 таких игры.