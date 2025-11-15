Стефен Карри повторил рекорд Майкла Джордана. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА). "Голден Стэйт Уорриорз" одолел "Сан-Антонио Сперз" 109:108.

Нью-Йорк Никс - Майами Хит 140:132

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс набрал 39 очков. Ландри Шемет установил личный рекорд результативности - 36 очков.

"Никс" играли без Джалена Брансона.

Орландо Мэджик - Бруклин Нетс 105:98

Детройт Пистонс - Филадельфия Сиксерз 114:105

"Детройт" выиграл девятую игру подряд.

Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс 147:134 (овертайм)

Основное время 129:129.

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал 25 очков, сделал 7 подборов и 18 передач.

Миннесота Тимбервулвз - Сакраменто Кингз 124:110

Домантас Сабонис (Сакраменто) набрал 34 очка и сделал 11 подборов. Рассел Уэстбрук сделал 205-й "трипл-дабл" (13 + 10 подборов + 14 передач).

Нью-Орлеан Пеликанз - Лос-Анджелес Лейкерс 104:118

Даллас Мэверикс - Лос-Анджелес Клипперс 127:133 (овертайм)

Основное время 114:114.

Джеймс Харденн набрал в овертайме 10 очков (всего за матч 41).

Сан-Антонио Сперз - Голден Стэйт Уорриорз 108:109

Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 49 очков. Он сравнялся с Майклом Джорданом по количеству игр "40 +" в возрасте старше 30 лет - у них по 44 таких игры.