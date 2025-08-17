x
Спорт

Кадетский Евробаскет. Победили сербы. Израильтяне сохранили место в элите

Баскетбол
время публикации: 17 августа 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 07:46
Кадетский Евробаскет. Победили сербы. Израильтяне сохранили место в элите
AP Photo/Darko Vojinovic

В Тбилиси завершился кадетский чемпионат Европы по баскетболу.(спортсмены до 16 лет).

Чемпионами во второй раз стали сербы.

В финале сборная Сербии победила литовцев 99:86.

В матче за бронзовые медали словенцы обыграли итальянцев 79:71.

Сборная Израиля заняла 13-к место и сохранила место в элитном дивизионе.

В дивизион B вылетели сборные Эстонии, Финляндии и Швейцарии.

Право выступить на чемпионате мира завоевали сборные Сербии, Литвы, Словении, Италии и Франции. Сборная Турции бцдет участвовать в чемпионате мира как хозяйка турнира.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
