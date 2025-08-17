Кадетский Евробаскет. Победили сербы. Израильтяне сохранили место в элите
время публикации: 17 августа 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 07:46
В Тбилиси завершился кадетский чемпионат Европы по баскетболу.(спортсмены до 16 лет).
Чемпионами во второй раз стали сербы.
В финале сборная Сербии победила литовцев 99:86.
В матче за бронзовые медали словенцы обыграли итальянцев 79:71.
Сборная Израиля заняла 13-к место и сохранила место в элитном дивизионе.
В дивизион B вылетели сборные Эстонии, Финляндии и Швейцарии.
Право выступить на чемпионате мира завоевали сборные Сербии, Литвы, Словении, Италии и Франции. Сборная Турции бцдет участвовать в чемпионате мира как хозяйка турнира.
