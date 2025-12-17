Легендарный боксер Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях, трехкратный абсолютный чемпиона мира американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры.

38-летний боксер, не проигравший ни одного поединка на профессиональном ринге, написал в соцсетях "Уйти великим. Нечего больше доказывать".

Теренс Кроуфорд - первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях.

Он - рекордсмен по продолжительности победной серии среди действующих чемпионов мира.

Недавно WBC лишил Кроуфорда чемпионского пояса за неуплату взноса.