Теннис. Израильтянка проиграла в финале турнира в Ботсване
время публикации: 17 мая 2026 г., 16:02 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 16:02
Победительницей теннисного турнира в Габороне, Ботсвана, стала китаянка Лан Ми.
В финале 568-я ракетка мира победила израильтянку Мааян Ларон 6:3, 1:6, 6:4.
18-летняя Мааян пока не входит в первую тысячу рейтинга Женской теннисной ассоциации.
Израильтянин Амит Валес вышел в финал классификации теннисного турнира в Бангалуру, Индия.
20-летний теннисист победил Маана Кешарвани (Индия) 6:2, 6:4.
В решающем матча за выход в основную сетку турнира израильтянин сыграет с японцем Наоей Хондой.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2026