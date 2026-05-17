17 мая 2026
последняя новость: 16:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
17 мая 2026
17 мая 2026
последняя новость: 16:18
17 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Теннис. Израильтянка проиграла в финале турнира в Ботсване

время публикации: 17 мая 2026 г., 16:02 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 16:02
AP Photo/Andrew Medichini

Победительницей теннисного турнира в Габороне, Ботсвана, стала китаянка Лан Ми.

В финале 568-я ракетка мира победила израильтянку Мааян Ларон 6:3, 1:6, 6:4.

18-летняя Мааян пока не входит в первую тысячу рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Израильтянин Амит Валес вышел в финал классификации теннисного турнира в Бангалуру, Индия.

20-летний теннисист победил Маана Кешарвани (Индия) 6:2, 6:4.

В решающем матча за выход в основную сетку турнира израильтянин сыграет с японцем Наоей Хондой.

