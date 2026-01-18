x
18 января 2026
18 января 2026
Спорт

Футбол. Бундеслига. "Бавария" разгромила "Лейпциг"

Футбол
время публикации: 18 января 2026 г., 11:57 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 11:57
Футбол. Бундеслига. "Бавария" разгромила "Лейпциг"
AP Photo/Matthias Schrader

В центральном матче восемнадцатого тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Лейпциг" 5:1.

"Бавария" лидирует , на 11 очков опережая дортмундскую "Боруссию".

"Лейпциг" потерпел третье поражение в последних четырех играх, и опустился на четвертое место.

Последние три поединка "Лейпцига" и "Баварии" завершились вничью.

В первом тайме "Лейпциг" играл лучше фаворита. По словам комментатора, ""быки" наиграли на 2-3 гола". Но забили только один. На 20-й минуте счет открыл Ромуло Кардосо.

После перерыва и появления на поле Киммиха в атаке у гостей стало больше получаться. Несколько раз выручил Гулачи. А затем "Бавария" расправилась с соперником.

Голы забили Серж Гнабри, Гарри Кейн, Майкл Олисе, Джонатан та и Александр Павлович. Олисе сделал три голевые передачи.

