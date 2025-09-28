Индонезийский гимнаст умер после падения на тренировке в Пензе
время публикации: 28 сентября 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 15:10
19-летний индонезийский гимнаст Науфал Такдир Аль-Бари умер вы больнице в Пензе. сообщает "Исраэль а-Йом".
В России индонезиец готовился к чемпионату мира по спортивной гимнастике.
Он неудачно упал, выполняя упражнения на перекладине.
Спортсмен получил тяжелую травму шеи, неудачно упав в яму с поролоновым наполнителем.
Вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов сказал, что спортсмен не был готов к выполнению сложного элемента.
