Индонезийский гимнаст умер после падения на тренировке в Пензе

19-летний индонезийский гимнаст Науфал Такдир Аль-Бари умер вы больнице в Пензе. сообщает "Исраэль а-Йом".

В России индонезиец готовился к чемпионату мира по спортивной гимнастике.

Он неудачно упал, выполняя упражнения на перекладине.

Спортсмен получил тяжелую травму шеи, неудачно упав в яму с поролоновым наполнителем.

Вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов сказал, что спортсмен не был готов к выполнению сложного элемента.