28 сентября 2025
Спорт

Индонезийский гимнаст умер после падения на тренировке в Пензе

Несчастные случаи
Спортивная гимнастика
время публикации: 28 сентября 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 15:10
Индонезийский гимнаст умер после падения на тренировке в Пензе
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

19-летний индонезийский гимнаст Науфал Такдир Аль-Бари умер вы больнице в Пензе. сообщает "Исраэль а-Йом".

В России индонезиец готовился к чемпионату мира по спортивной гимнастике.

Он неудачно упал, выполняя упражнения на перекладине.

Спортсмен получил тяжелую травму шеи, неудачно упав в яму с поролоновым наполнителем.

Вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов сказал, что спортсмен не был готов к выполнению сложного элемента.

Спорт
