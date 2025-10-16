Чемпионат мира по пулевой стрельбе. Израильтяне не поедут в Каир
время публикации: 16 октября 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 10:20
Сборная Израиля не выступит на чемпионате мира по пулевой стрельбе, который пройдет в начале ноября в Каире, сообщает "Исраэль а-Йом".
Такое решение приняла Ассоциация стрелкового спорта Израиля из-за проблем с безопасностью.
По данным источника, представителям израильской ассоциации не удалось решить с египетскими властями возникшие проблемы.
Представитель ассоциации сказал "каждый день, прошедший без ответов, ещё больше затрудняет логистическое планирование — от бронирования билетов, оборудования и боеприпасов до размещения. На данном этапе уже невозможно профессионально и безопасно подготовиться".
Ссылки по теме