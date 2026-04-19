Сборная Израиля на чемпионате Европы по дзюдо: не менее трех медалей

Израильская дзюдоистка Раз Гершко вышла в финал чемпионата Европы, проходящего в Тбилиси, и тем самым гарантировала себе как минимум серебряную медаль в весовой категории свыше 78 килограммов. Для сборной Израиля это уже третья медаль на нынешнем первенстве континента.

Ранее Ицхак Ашпиз завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг, Тимна Нельсон-Леви – серебро в весовой категории до 57 кг.

Раз Гершко – серебряный призер Олимпиады в Париже и действующая чемпионка Европы, входит в число главных фавориток турнира. Европейский союз дзюдо перед стартом соревнований отмечал, что израильтянка с 2022 по 2025 год четыре раза подряд выходила в финал чемпионатов Европы, завоевав одно золото и три серебра.

Чемпионат Европы по дзюдо проходит в Тбилиси с 16 по 19 апреля.