Дзюдо. Раз Гершко стала победительницей турнира в Тбилиси
время публикации: 22 марта 2026 г., 17:04 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 17:04
В Тбилиси завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. Сборная Израиля выиграла медальный зачет.
Израильтяне завоевали три золотые, по одной серебряной и бронзовой медали.
Сегодня победительницей турнира стала Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг).
Она победила португалку Рошель Нуньез, россиянку Марию Иванову.
В решающих схватках израильтянка победила француженок. В полуфинале Селию Канкан, в финале - Лию Фонтен.
