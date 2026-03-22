Дзюдо. Раз Гершко стала победительницей турнира в Тбилиси

В Тбилиси завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. Сборная Израиля выиграла медальный зачет.

Израильтяне завоевали три золотые, по одной серебряной и бронзовой медали.

Сегодня победительницей турнира стала Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг).

Она победила португалку Рошель Нуньез, россиянку Марию Иванову.

В решающих схватках израильтянка победила француженок. В полуфинале Селию Канкан, в финале - Лию Фонтен.