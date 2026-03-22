x
22 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дзюдо. Раз Гершко стала победительницей турнира в Тбилиси

Спорт/важное
время публикации: 22 марта 2026 г., 17:04 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 17:04
Дзюдо. Раз Гершко стала победительницей турнира в Тбилиси
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Тбилиси завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. Сборная Израиля выиграла медальный зачет.

Израильтяне завоевали три золотые, по одной серебряной и бронзовой медали.

Сегодня победительницей турнира стала Раз Гершко (весовая категория свыше 78 кг).

Она победила португалку Рошель Нуньез, россиянку Марию Иванову.

В решающих схватках израильтянка победила француженок. В полуфинале Селию Канкан, в финале - Лию Фонтен.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
