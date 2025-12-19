x
19 декабря 2025
|
последняя новость: 10:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2025
|
19 декабря 2025
|
последняя новость: 10:16
19 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Реал" победил французов. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 19 декабря 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 08:47
"Реал" победил французов. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Howard Lao

Состоялись матчи семнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Мадридский "Реал" победил "Париж" 95:90.

Милан (Италия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 72:874

Последнюю четверть гости выиграли 31:17.

Отличный матч провели лидеры "Фенербахче": Тален Хортон-Такер (23 + 5 подборов + 2 передачи + 3 перехвата) и бывший форвард тель-авивского "Маккаби" Бонзи Коулсон (20).

Реал (Мадрид, Испания) - Париж (Франция) 95:90

Последнюю четверть "Реал" выиграл 25:16.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2025

Евролига. "Апоэль" проиграл "Панатинаикосу"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2025

Евролига. "Маккаби" победил "Валенсию"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2025

Победы "Чикаго" и "Мемфиса". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2025

"Апоэль" лидирует. Результаты матчей Евролиги