"Реал" победил французов. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 19 декабря 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 08:47
Состоялись матчи семнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Мадридский "Реал" победил "Париж" 95:90.
Милан (Италия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 72:874
Последнюю четверть гости выиграли 31:17.
Отличный матч провели лидеры "Фенербахче": Тален Хортон-Такер (23 + 5 подборов + 2 передачи + 3 перехвата) и бывший форвард тель-авивского "Маккаби" Бонзи Коулсон (20).
Реал (Мадрид, Испания) - Париж (Франция) 95:90
Последнюю четверть "Реал" выиграл 25:16.
