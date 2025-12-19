x
19 декабря 2025
последняя новость: 10:16
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 35 очков. "Портленд" одолел ""Сакраменто" в овертайме

Баскетбол
НБА
время публикации: 19 декабря 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 09:09
НБА. Дени Авдия набрал 35 очков. "Портленд" одолел ""Сакраменто" в овертайме
AP Photo/Howard Lao

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блйэзерс" в овертайме одолел "Сакраменто Кингз" 134:133.

Счет основного времени 115:115.

Самый результативный игрок матча - израильский форвард "Портленда" Дени Авудия (35 + 5 подборов + 5 передач).

"Трэйл Блэйзерс" одержал третью победу в последних восьми играх.

В начале последней четверти "Портленд" вел в счете 113:98, но упустил преимущество.

