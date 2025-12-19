НБА. Дени Авдия набрал 35 очков. "Портленд" одолел ""Сакраменто" в овертайме
время публикации: 19 декабря 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 09:09
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блйэзерс" в овертайме одолел "Сакраменто Кингз" 134:133.
Счет основного времени 115:115.
Самый результативный игрок матча - израильский форвард "Портленда" Дени Авудия (35 + 5 подборов + 5 передач).
"Трэйл Блэйзерс" одержал третью победу в последних восьми играх.
В начале последней четверти "Портленд" вел в счете 113:98, но упустил преимущество.
