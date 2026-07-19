Биньямин Нетаниягу: Мы поддерживаем Аргентину, в том числе в финале

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с послом Аргентины равом Шимоном Акселем Ванишем.

Как сообщает ONE, глава правительства передал послание президенту Аргентины Хавьеру Милею.

" Хавьер, ты настоящий друг. Мы поддерживаем тебя и поддерживаем Аргентину завтра — удачи!"

Сегодня в финале чемпионата мира по футболу сборная Аргентины встретится с командой Испании.