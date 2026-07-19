Килиан Мбаппе - лучший бомбардир чемпионатов мира

В матче за бронзовые медали чемпионат мира по футболу англичане победили французов 6:4.

Это был последний матч сборной Франции под руководством Дидье Дешама, который руководил командой 14 лет.

Два мяча в ворота англичан забил Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира - 22 гола (10 - в матчах этого чемпионата).

У Лионеля Месси 21 гол. Он имеет шанс улучшить результат в сегодняшнем финале.