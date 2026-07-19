Килиан Мбаппе - лучший бомбардир чемпионатов мира
время публикации: 19 июля 2026 г., 06:46 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 06:46
В матче за бронзовые медали чемпионат мира по футболу англичане победили французов 6:4.
Это был последний матч сборной Франции под руководством Дидье Дешама, который руководил командой 14 лет.
Два мяча в ворота англичан забил Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира - 22 гола (10 - в матчах этого чемпионата).
У Лионеля Месси 21 гол. Он имеет шанс улучшить результат в сегодняшнем финале.
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