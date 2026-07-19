x
19 июля 2026
|
последняя новость: 07:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июля 2026
|
19 июля 2026
|
последняя новость: 07:25
19 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Килиан Мбаппе - лучший бомбардир чемпионатов мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Рекорды мира
Знаменитые спортсмены
время публикации: 19 июля 2026 г., 06:46 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 06:46
Килиан Мбаппе - лучший бомбардир чемпионатов мира
AP Photo/Lynne Sladky

В матче за бронзовые медали чемпионат мира по футболу англичане победили французов 6:4.

Это был последний матч сборной Франции под руководством Дидье Дешама, который руководил командой 14 лет.

Два мяча в ворота англичан забил Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира - 22 гола (10 - в матчах этого чемпионата).

У Лионеля Месси 21 гол. Он имеет шанс улучшить результат в сегодняшнем финале.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2026

Умер известный советский футболист, бывший полузащитник "Бейтара"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2026

Рекорды матча за третье место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2026

В матче за третье место забиты 10 голов. Англичане победили французов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2026

Омри Глазер возвращается в хайфский "Маккаби"