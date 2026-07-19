Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Сборная Израиля заняла 15-е место

Сегодня в Румынии завершится юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).

Израильтяне заняли 15-е место.

В матче за 15-е место сборная Израиля победила хорватов 36:31.

В финале встретятся сборные Швеци и Венгрии, в матче за третье место - Дании и Словении.