Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Сборная Израиля заняла 15-е место
время публикации: 19 июля 2026 г., 14:13 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 14:21
Сегодня в Румынии завершится юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).
Израильтяне заняли 15-е место.
В матче за 15-е место сборная Израиля победила хорватов 36:31.
В финале встретятся сборные Швеци и Венгрии, в матче за третье место - Дании и Словении.
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