Лука Дончич и Леброн Джеймс сокрушили "Хьюстон". Результаты матяей НБА
время публикации: 19 марта 2026 г., 11:44 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 11:44
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в гостях обыграл "Хьюстон" 124:116.
Нью-Орлеан Пеликанз - Лос-Анджелес Клипперз 124:109
Даллас Мэверикс - Атланта Хоукс 120:135
"Ястребы" выиграли 11-ю игру подряд.
Мемфис Гризлис - Денвер Наггетс 125:118
"Мемфис" прервал серию из 8 поражений.
Лидер "Денвера" Никола Йокич был близок к "трипл-даблу" (29 + 14 подборов + 9 передач).
Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 116:124
Великолепный матч провели лидеры гостей. Лука Дончич был близок к "трипл-даблу 40+" (40 + 9 подборов + 10 передач), Леброн Джеймс набрал 30 очков.
