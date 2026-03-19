19 марта 2026
19 марта 2026
19 марта 2026
последняя новость: 12:33
19 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Лука Дончич и Леброн Джеймс сокрушили "Хьюстон". Результаты матяей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 19 марта 2026 г., 11:44 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 11:44
Лука Дончич и Леброн Джеймс сокрушили "Хьюстон". Результаты матяей НБА
AP Photo/David J. Phillip

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в гостях обыграл "Хьюстон" 124:116.

Нью-Орлеан Пеликанз - Лос-Анджелес Клипперз 124:109

Даллас Мэверикс - Атланта Хоукс 120:135

"Ястребы" выиграли 11-ю игру подряд.

Мемфис Гризлис - Денвер Наггетс 125:118

"Мемфис" прервал серию из 8 поражений.

Лидер "Денвера" Никола Йокич был близок к "трипл-даблу" (29 + 14 подборов + 9 передач).

Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 116:124

Великолепный матч провели лидеры гостей. Лука Дончич был близок к "трипл-даблу 40+" (40 + 9 подборов + 10 передач), Леброн Джеймс набрал 30 очков.

// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Достижение Гилджеса-Александера. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Баскетбол. "Апоэль" проиграл туркам и вылетел из Еврокубка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

НБА. "Дабл-дабл 30+" Дени Авдии. "Портленд" победил "Индиану"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 марта 2026

НБА. "Оклахома-Сити Тендер" вышел в плэй-офф