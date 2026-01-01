Футбол. Победный гол игрока "Шахтера". Провал сборной Габона. Результаты матчей КАН
Завершился групповой этап Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко.
Итоговое положение в группе Е. Алжир 9 очков, Буркина Фасо 6, Судан 3, Экваториальная Гвинея 0.
Итоговое положение в группе F. Кот д`Ивуар, Камерун по 7 очков, Мозамбик 3, Габон 0.
Экваториальная Гвинея - Алжир 1:3
На двух последних КАН сборная Экваториальной Гвинеи выходила в плэй-лфф.
Алжирцы уверенно победили и заняли первое место в группе.
Судан - Буркина-Фасо 0:2
Голы забили Ласина Траоре (Шахтер, Донецк) и Арсен Куаси.
Сборная Судана не реализовала пенальти. При счете 0:1 не забил Аль Гозоли Нух (Аль-Ахли, Триполи).
Габон - Кот д`Ивуар 2:3
На 44-й минуте габонцы вели в счете 2:0.
Победный гол ивуарийцы забили на первой минуте компенсированного времени. Отличился 19-летний Базумане Туре (Хоффенхайм).
Мозамбик - Камерун 1:2