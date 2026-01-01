x
Спорт
Спорт

Футбол. Победный гол игрока "Шахтера". Провал сборной Габона. Результаты матчей КАН

Футбол
время публикации: 01 января 2026 г., 10:07 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 10:12
Футбол. Победный гол игрока "Шахтера". Провал сборной Габона. Результаты матчей КАН
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Завершился групповой этап Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко.

Итоговое положение в группе Е. Алжир 9 очков, Буркина Фасо 6, Судан 3, Экваториальная Гвинея 0.

Итоговое положение в группе F. Кот д`Ивуар, Камерун по 7 очков, Мозамбик 3, Габон 0.

Экваториальная Гвинея - Алжир 1:3

На двух последних КАН сборная Экваториальной Гвинеи выходила в плэй-лфф.

Алжирцы уверенно победили и заняли первое место в группе.

Судан - Буркина-Фасо 0:2

Голы забили Ласина Траоре (Шахтер, Донецк) и Арсен Куаси.

Сборная Судана не реализовала пенальти. При счете 0:1 не забил Аль Гозоли Нух (Аль-Ахли, Триполи).

Габон - Кот д`Ивуар 2:3

На 44-й минуте габонцы вели в счете 2:0.

Победный гол ивуарийцы забили на первой минуте компенсированного времени. Отличился 19-летний Базумане Туре (Хоффенхайм).

Мозамбик - Камерун 1:2

