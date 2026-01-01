x
01 января 2026
|
последняя новость: 09:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2026
|
01 января 2026
|
последняя новость: 09:54
01 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 01 января 2026 г., 08:31 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 08:31
Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Themba Hadebe

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Апоэль" (Беэр-Шева) разгромил столичных одноклубников 4:1.

Маккаби (Нетания) - Апоэль (Петах-Тиква) 0:2

"Маккаби" не смог победить в третьей встрече.

"Апоэль" одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмое место.

Ашдод - Маккаби (Хайфа) 0:4

"Зеленые" одержали четвертую победу в последних пяти матчах и поднялись на четвертое место.

Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Иерусалим) 4:1

Лидер принимал аутсайдера и ожидаемо победил.

Отрыв "Апоэля" от "Бейтара" 5 очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 января 2026

Футбол. Определились все участники плэй-офф Кубка африканских наций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 декабря 2025

Футбол. "Арсенал" прервал рекордную серию "Астон Виллы".. Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 декабря 2025

Футбол. Гол защитника "Маккаби". Исторический успех Танзании. Результаты матчей КАН
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 декабря 2025

Осечка тель-авивского "Маккаби". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу