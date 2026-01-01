Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 01 января 2026 г., 08:31 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 08:31
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Апоэль" (Беэр-Шева) разгромил столичных одноклубников 4:1.
Маккаби (Нетания) - Апоэль (Петах-Тиква) 0:2
"Маккаби" не смог победить в третьей встрече.
"Апоэль" одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмое место.
Ашдод - Маккаби (Хайфа) 0:4
"Зеленые" одержали четвертую победу в последних пяти матчах и поднялись на четвертое место.
Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Иерусалим) 4:1
Лидер принимал аутсайдера и ожидаемо победил.
Отрыв "Апоэля" от "Бейтара" 5 очков.
