Четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира по хоккею
время публикации: 01 января 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 09:14
Закончился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в США.
В матче за выживание (сохранение места в элитном дивизионе) сыграют сборные Дании и Германии.
Четвертьфинальные пары (четвертьфиналы состоятся 2 января):
Швеция - Латвия
Чехия - Швейцария
США - Финляндия
Канада - Словакия.
