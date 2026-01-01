x
Спорт

Четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 01 января 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 09:14
Четвертьфинальные пары молодежного чемпионата мира по хоккею
AP Photo/Abbie Parr

Закончился групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в США.

В матче за выживание (сохранение места в элитном дивизионе) сыграют сборные Дании и Германии.

Четвертьфинальные пары (четвертьфиналы состоятся 2 января):

Швеция - Латвия

Чехия - Швейцария

США - Финляндия

Канада - Словакия.

