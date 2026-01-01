Футбол. Определились все участники плэй-офф Кубка африканских наций
время публикации: 01 января 2026 г., 07:46 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 07:46
Завершился групповой этап Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко.
В 1/8 финала сыграют:
Сенегал - Судан
Мали - Тунис
Марокко - Танзания
ЮАР - Камерун
Египет - Бенин
Нигерия - Мозамбик
Алжир - Демократическая республика Конго
Кот д`Ивуар - Буркина-Фасо.
Матчи первого тура плэй-офф пройдут с 3 по 6 января.
Ссылки по теме