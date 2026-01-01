x
01 января 2026
01 января 2026
01 января 2026
последняя новость: 08:10
01 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Футбол. Определились все участники плэй-офф Кубка африканских наций

Футбол
время публикации: 01 января 2026 г., 07:46
Футбол. Определились все участники плэй-офф Кубка африканских наций
AP Photo/Themba Hadebe

Завершился групповой этап Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко.

В 1/8 финала сыграют:

Сенегал - Судан

Мали - Тунис

Марокко - Танзания

ЮАР - Камерун

Египет - Бенин

Нигерия - Мозамбик

Алжир - Демократическая республика Конго

Кот д`Ивуар - Буркина-Фасо.

Матчи первого тура плэй-офф пройдут с 3 по 6 января.

Спорт
