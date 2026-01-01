Достижения Маккиннона и Бернса. 34 сэйва Суэймана. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 01 января 2026 г., 13:11 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 13:11
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Колорадо" разгромил "Сент-Луис" 6:1.
Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 6:1
"Колорадо" одержал девятую победу подряд.
В первом периоде по две шайбы забили Валерий Ничушкин (он в этом мачте сделал "хет-трик") и Нейтан Маккиннон ( он забил 400-й гол). Еще нейтан сделал 2 голевые передачи. Это 32-й мач, в котором он набрал не менее 4 очков.
Брент Бернс сыграл 964-й матч подряд (с 21 ноября 2013 года он не пропустил ни одной игры своей команды).
Калгари Флэймз - Филадельфия Флайерз 5:1
Эдмонтон Ойлерз - Бостон Брюинз 2:6
Лидер "Бостона" Давид Пастрняк набрал 3 (2 + 1) очка.
Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 34 броска.
Еврейский форвард "Эдмонтоа" Зак Хайман забил гол.
