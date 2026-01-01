x
Спорт

Достижения Маккиннона и Бернса. 34 сэйва Суэймана. Результаты матчей НХЛ

время публикации: 01 января 2026 г., 13:11 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 13:11
Достижения Маккиннона и Бернса. 34 сэйва Суэймана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Charles Krupa

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Колорадо" разгромил "Сент-Луис" 6:1.

Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 6:1

"Колорадо" одержал девятую победу подряд.

В первом периоде по две шайбы забили Валерий Ничушкин (он в этом мачте сделал "хет-трик") и Нейтан Маккиннон ( он забил 400-й гол). Еще нейтан сделал 2 голевые передачи. Это 32-й мач, в котором он набрал не менее 4 очков.

Брент Бернс сыграл 964-й матч подряд (с 21 ноября 2013 года он не пропустил ни одной игры своей команды).

Калгари Флэймз - Филадельфия Флайерз 5:1

Эдмонтон Ойлерз - Бостон Брюинз 2:6

Лидер "Бостона" Давид Пастрняк набрал 3 (2 + 1) очка.

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 34 броска.

Еврейский форвард "Эдмонтоа" Зак Хайман забил гол.

