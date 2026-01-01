x
01 января 2026
Спорт

Победный гол Люка Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 01 января 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 12:06
Победный гол Люка Хьюза. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Paul Vernon

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Проигрывая 0:2 после двух периодов, "Нью-Джерси" победил "Коламбус" 3:2.

Детройт Ред Уингз - Виннипег Джетс 2:1

Джон Гибсон отразил 23 броска и одержал девятую победу в 10 матчах в этом сезоне.

Джош Моррисси (Виннипег) сыграл 700-й матч в сезоне.

Коламбус Блю Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз 2:3

"Нью-Джерси" прервал серию из 4 поражений.

После двух периодов хозяева вели в счете 2:0.

На 45-й минуте счет был 3:2. Гости забили 3 гола за 116 секунд.

Еврейский защитник "дьяволов" Люк Хьюз набрал 2 (1 + 1) очка. Его брат Джек Хьюз сделал результативную передачу.

Даллас Старз - Баффало Сейбпз 1:4

На 28-й минуте "Даллас" вел в счете.

3 (2 + 1) очка набрал Тейдж Томпсон.

