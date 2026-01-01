x
01 января 2026
|
последняя новость: 08:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2026
|
01 января 2026
|
последняя новость: 08:10
01 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Вылет сборных Словакии и США. Результаты матчей молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 01 января 2026 г., 07:28 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 07:28
Вылет сборных Словакии и США. Результаты матчей молодежного чемпионата мира по хоккею
AP Photo/Matt Krohn

Начались матчи плэй-офф молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в США.

В полуфиналы вышли сборные Швейцарии, Швеции, Канады и Чехии.

Швейцария - Словакия 3:2

После двух периодов швейцарцы вели в счете 3:0.

По броскам впереди словаки 22:18.

Чехия - Латвия 4:2

США - Швеция 3:6

Американцы считались одними из фаворитов турнира.

По две шайбы забросили шведы Эдди Генборг (Тимра) и Лукас Петтерссон (Бринас).

Канада - Финляндия 7:4

После первого периода 3:3, второго - 5:4.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 декабря 2025

Рекорд Шефера. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 декабря 2025

Определены участники матча за выживание. Результаты матчей молодежного чемпионата мира по хоккею
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Достижение Копитара. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

НХЛ. Победная шайба Чикрана. Три голевые передачи Куинна Хьюза