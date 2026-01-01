Вылет сборных Словакии и США. Результаты матчей молодежного чемпионата мира по хоккею

Начались матчи плэй-офф молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в США.

В полуфиналы вышли сборные Швейцарии, Швеции, Канады и Чехии.

Швейцария - Словакия 3:2

После двух периодов швейцарцы вели в счете 3:0.

По броскам впереди словаки 22:18.

Чехия - Латвия 4:2

США - Швеция 3:6

Американцы считались одними из фаворитов турнира.

По две шайбы забросили шведы Эдди Генборг (Тимра) и Лукас Петтерссон (Бринас).

Канада - Финляндия 7:4

После первого периода 3:3, второго - 5:4.