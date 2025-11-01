x
01 ноября 2025
Спорт

Чемпионат Германии. "Боруссия" установила клубный рекорд

Футбол
время публикации: 01 ноября 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 10:27
Чемпионат Германии. "Боруссия" установила клубный рекорд
AP Photo/Matthias Schrader

В стартовом матче девятого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" в гостях победила "Аугсбург" 1:0

В шести матчах Бундеслиги из 9 в этом сезоне "Боруссия" не пропустила - новый клубный рекорд.

В последних 10 домашних матчах (во всех турнирах) "Аугсбург" 8 раз проиграл.

"Шмели" поднялись на второе место. Отставание от "Баварии" - 4 очка.

"Аугсбург" оборонялся. Гости не блистали в позиционной атаке.

На 37-й минуте Антон сделал длинную передачу вперед. Мяч от защитника отскочил к Серу Гирасси, который вышел один на один 0:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
