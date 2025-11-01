x
01 ноября 2025
01 ноября 2025
01 ноября 2025
Спорт

Чемпионат Испании. Ванат не реализовал выход один на один. "Жирона" проиграла

Футбол
время публикации: 01 ноября 2025 г., 13:04 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 13:17
Чемпионат Испании. Ванат не реализовал выход один на один. "Жирона" проиграла
AP Photo/Manu Fernandez

В стартовом матче одиннадцатого тура чемпионата Испании "Хетафе" победил "Жирону" 2:1.

Каталонцы, ставшие сенсацией позапрошлого сезона, этот сезон проваливают -7 очков и последнее место.

"Хетафе" прервал серию из трех домашних матчей без побед.

В первом тайме опасных моментов не было.

Интересный факт. "Хетафе" и "Жирона" никогда в истории не играли 0:0 друг с другом.

Все самое интересное соперники приберегли на последние 20 минут встречи.

На 72-й минуте Милья навесил со штрафного с фланга. Арендованный у мадридского "Реала" Марио Мартин головой отправил мяч в сетку 1:0. Луис милья отдал шестую голевую передачу в матчах Примеро в этом сезоне.

Через несколько минут гости могли отыграться. Украинец Владислав Ванат вышел один на один, но не смог переиграть Сорию.

На 86-й минуте хозяева подали угловой. Защитники мяч вынесли. Милья сбросил мяч на фланг. Алекс Санкрис прострелил. Борха Майораль удвоил преимущество "Хетафе" 2:0.

На четвертой минуте компенсированного времени Кристиан Стуани реализовал пенальти 2:1.

Спорт
