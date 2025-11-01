x
01 ноября 2025
|
последняя новость: 17:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2025
|
01 ноября 2025
|
последняя новость: 17:58
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" упустил победу

Футбол
время публикации: 01 ноября 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 17:15
Чемпионат Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" упустил победу
AP Photo/Jon Super

В стартовом матче девятого тура чемпионата Израиля по футболу "Маккаби" (Хайфа) сыграл вничью 2:2 со столичным "Апоэлем".

Оба матча под руководством Барака Бахара "зеленые" сыграли вничью.

Во втором матче подряд "Маккаби" упускает победу в компенсированное время.

У хозяев значительное преимущество (60% владения мячом, 18:8 ао ударам, 6:5 по точным ударам, 6:4 по угловым).

На 70-й минуте "Маккаби" вел в счете 2:0. Оба мяча в начале второго тайма забил Треванте Стюарт (15 июля перешел из сербского клуба "Раднички", Ниш).

На 70-й минуте гол забил Аваака Эшата.

На пятой минуте компенсированного времени счет сравнял вышедший на замену Илай Мадмон.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

Скандал в турецком футболе. Отстранены 149 арбитров
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

Чемпионат Испании. Ванат не реализовал выход один на один. "Жирона" проиграла
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

Чемпионат Германии. "Боруссия" установила клубный рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2025

Криштиану Роналду-младший дебютировал за юниорскую сборную Португалии