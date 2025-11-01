Чемпионат Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" упустил победу

В стартовом матче девятого тура чемпионата Израиля по футболу "Маккаби" (Хайфа) сыграл вничью 2:2 со столичным "Апоэлем".

Оба матча под руководством Барака Бахара "зеленые" сыграли вничью.

Во втором матче подряд "Маккаби" упускает победу в компенсированное время.

У хозяев значительное преимущество (60% владения мячом, 18:8 ао ударам, 6:5 по точным ударам, 6:4 по угловым).

На 70-й минуте "Маккаби" вел в счете 2:0. Оба мяча в начале второго тайма забил Треванте Стюарт (15 июля перешел из сербского клуба "Раднички", Ниш).

На 70-й минуте гол забил Аваака Эшата.

На пятой минуте компенсированного времени счет сравнял вышедший на замену Илай Мадмон.