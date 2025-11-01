x
01 ноября 2025
|
последняя новость: 14:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2025
|
01 ноября 2025
|
последняя новость: 14:35
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Скандал в турецком футболе. Отстранены 149 арбитров

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 01 ноября 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 14:33
Скандал в турецком футболе. Отстранены 149 арбитров
AP Photo/Gustavo Garello

Федерация футбола Турции отстранила 149 арбитров, сообщает ESPN.

В результате расследования получены доказательства их участия в ставках на футбольные матчи, что запрещено уставом организации.

Были проверены 571 судья. У 371 нашли аккаунты на платформах, где делают ставки.

Среди отстраненных 22 судьи, обслуживавших матчи элитного турецкого дивизиона.

Глава федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что нарушители не смогут работать в турецком футболе.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

Чемпионат Испании. Ванат не реализовал выход один на один. "Жирона" проиграла
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

Чемпионат Германии. "Боруссия" установила клубный рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2025

Криштиану Роналду-младший дебютировал за юниорскую сборную Португалии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 октября 2025

Кубок короля. Манор Соломон сделал три голевые передачи