Скандал в турецком футболе. Отстранены 149 арбитров
время публикации: 01 ноября 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 14:33
Федерация футбола Турции отстранила 149 арбитров, сообщает ESPN.
В результате расследования получены доказательства их участия в ставках на футбольные матчи, что запрещено уставом организации.
Были проверены 571 судья. У 371 нашли аккаунты на платформах, где делают ставки.
Среди отстраненных 22 судьи, обслуживавших матчи элитного турецкого дивизиона.
Глава федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что нарушители не смогут работать в турецком футболе.
