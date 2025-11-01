Скандал в турецком футболе. Отстранены 149 арбитров

Федерация футбола Турции отстранила 149 арбитров, сообщает ESPN.

В результате расследования получены доказательства их участия в ставках на футбольные матчи, что запрещено уставом организации.

Были проверены 571 судья. У 371 нашли аккаунты на платформах, где делают ставки.

Среди отстраненных 22 судьи, обслуживавших матчи элитного турецкого дивизиона.

Глава федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что нарушители не смогут работать в турецком футболе.