01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
01 ноября 2025
01 ноября 2025
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

"Лейпциг" выиграл "битву за второе место". Результаты матчей чемпионата Германии

Футбол
время публикации: 01 ноября 2025 г., 19:10
"Лейпциг" выиграл "битву за второе место". Результаты матчей чемпионата Германии
AP Photo/Matthias Schrader

Состоялись матчи девятого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" победил "Штутгарт" 3:1.

Хайденхайм - Айнтрахт (Франкфурт) 1:1

"Айнтрахт" считался явням фаворитом матча, но не смог обыграть аутсайдера (последнее место) и приблизиться к первой пятерке. В последних семи матчах "орлы" одержали только 1 победу.

Майнц - Вердер (Бремен) 1:1

Последний раз "Майнц" побеждал в домашнем матче Бундеслиги еще в феврале.

Сегодня "карнавальщики" были близки к победе, но на 86-й минуте Йенс Стаге сравнял счет.

Лейпциг - Штутгарт 3:1

СМИ назвали матч "битвой за второе место". "Лейпциг" поднялся на второе место. "Штутгарт" остался на четвертом.

"Быки" одержали четвертую победу в последних пяти матчах.

Санкт-Паули (Гамбург) - Боруссия (Менхенгладбах) 0:4

В первом тайме Харис Табакович забил два мяча. После перерыва сделал голевую передачу.

Унион (Берлин) - Фрайбург 0:0

