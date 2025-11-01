"Лейпциг" выиграл "битву за второе место". Результаты матчей чемпионата Германии
Состоялись матчи девятого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" победил "Штутгарт" 3:1.
Хайденхайм - Айнтрахт (Франкфурт) 1:1
"Айнтрахт" считался явням фаворитом матча, но не смог обыграть аутсайдера (последнее место) и приблизиться к первой пятерке. В последних семи матчах "орлы" одержали только 1 победу.
Майнц - Вердер (Бремен) 1:1
Последний раз "Майнц" побеждал в домашнем матче Бундеслиги еще в феврале.
Сегодня "карнавальщики" были близки к победе, но на 86-й минуте Йенс Стаге сравнял счет.
Лейпциг - Штутгарт 3:1
СМИ назвали матч "битвой за второе место". "Лейпциг" поднялся на второе место. "Штутгарт" остался на четвертом.
"Быки" одержали четвертую победу в последних пяти матчах.
Санкт-Паули (Гамбург) - Боруссия (Менхенгладбах) 0:4
В первом тайме Харис Табакович забил два мяча. После перерыва сделал голевую передачу.
Унион (Берлин) - Фрайбург 0:0