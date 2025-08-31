Бадминтон. Израильтянин проиграл в полуфинале турнира в Лагосе

Победителем турнира по бадминтону Lagos International Classic индонезиец Прандишка Багос Шудживо.

В финале он обыграл японца Минору Кога 21:17, 21:18.

В полуфинале японец обыграл израильтянина Даниила Дубовенко 17:21, 21:7, 21:8.

Бадминтонисты, проигравшие в полуфиналах, получили бронзовые медали.

Израильтянин был четвертой ракеткой турнира. По пути к полуфинале он обыграл Даршана Пужари (Индия), поляка Доминика Квинта, Таруна Редди Катаса (Индия).