31 августа 2025

Спорт

Бадминтон. Израильтянин проиграл в полуфинале турнира в Лагосе

Бадминтон
время публикации: 31 августа 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 12:09
Бадминтон. Израильтянин проиграл в полуфинале турнира в Лагосе
(AP Photo/Thomas Padilla

Победителем турнира по бадминтону Lagos International Classic индонезиец Прандишка Багос Шудживо.

В финале он обыграл японца Минору Кога 21:17, 21:18.

В полуфинале японец обыграл израильтянина Даниила Дубовенко 17:21, 21:7, 21:8.

Бадминтонисты, проигравшие в полуфиналах, получили бронзовые медали.

Израильтянин был четвертой ракеткой турнира. По пути к полуфинале он обыграл Даршана Пужари (Индия), поляка Доминика Квинта, Таруна Редди Катаса (Индия).

