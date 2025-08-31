Бадминтон. Израильтянин проиграл в полуфинале турнира в Лагосе
время публикации: 31 августа 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 12:09
Победителем турнира по бадминтону Lagos International Classic индонезиец Прандишка Багос Шудживо.
В финале он обыграл японца Минору Кога 21:17, 21:18.
В полуфинале японец обыграл израильтянина Даниила Дубовенко 17:21, 21:7, 21:8.
Бадминтонисты, проигравшие в полуфиналах, получили бронзовые медали.
Израильтянин был четвертой ракеткой турнира. По пути к полуфинале он обыграл Даршана Пужари (Индия), поляка Доминика Квинта, Таруна Редди Катаса (Индия).
