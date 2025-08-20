Хаби Алонсо дебютировал в Ла Лиге. "Реал" победил "Осасуну"

В матче первого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Осасуну" (Памплона) 1:0.

Это был первый матч "королевского клуба" под руководством Хаби Алонсо в Примеро.

"Реал" владел огромным преимуществом (71% владения мячом, 18:2 по ударам, 5:0 по точным ударам, 7:0 по угловым).

Но забить хозяева сумели один раз. На 51-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти.