Хаби Алонсо дебютировал в Ла Лиге. "Реал" победил "Осасуну"
время публикации: 20 августа 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 07:20
В матче первого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Осасуну" (Памплона) 1:0.
Это был первый матч "королевского клуба" под руководством Хаби Алонсо в Примеро.
"Реал" владел огромным преимуществом (71% владения мячом, 18:2 по ударам, 5:0 по точным ударам, 7:0 по угловым).
Но забить хозяева сумели один раз. На 51-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти.
