Футболисты клуба "Рубин" (Казань) подозреваются в изнасиловании

Футболисты молодежного состава казансого "Рубина" Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев задержаны по подозрению в изнасиловании, сообщает "Чемпионат".

Клуб сделал официальное заявление:

"Действительно футболисты молодёжной команды "Рубина" Дмитрий Прохоров и Фёдор Золотарёв были задержаны на время следствия.

Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы. Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарёв сообщили адвокатам, что не признают вину.

По итогам расследования ФК "Рубин" дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов".