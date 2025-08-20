Футболисты клуба "Рубин" (Казань) подозреваются в изнасиловании
время публикации: 20 августа 2025 г., 06:15 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 06:15
Футболисты молодежного состава казансого "Рубина" Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев задержаны по подозрению в изнасиловании, сообщает "Чемпионат".
Клуб сделал официальное заявление:
"Действительно футболисты молодёжной команды "Рубина" Дмитрий Прохоров и Фёдор Золотарёв были задержаны на время следствия.
Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы. Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарёв сообщили адвокатам, что не признают вину.
По итогам расследования ФК "Рубин" дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов".
