20 августа 2025
Спорт

Футболисты клуба "Рубин" (Казань) подозреваются в изнасиловании

Футбол
Сексуальное насилие
время публикации: 20 августа 2025 г., 06:15 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 06:15
Футболисты клуба "Рубин" (Казань) подозреваются в изнасиловании
AP Photo/Fernando Vergara

Футболисты молодежного состава казансого "Рубина" Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев задержаны по подозрению в изнасиловании, сообщает "Чемпионат".

Клуб сделал официальное заявление:

"Действительно футболисты молодёжной команды "Рубина" Дмитрий Прохоров и Фёдор Золотарёв были задержаны на время следствия.

Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы. Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарёв сообщили адвокатам, что не признают вину.

По итогам расследования ФК "Рубин" дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов".

Спорт
