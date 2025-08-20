x
20 августа 2025
20 августа 2025
20 августа 2025
20 августа 2025
Спорт

Лига чемпионов. Гостевые победы "Пафоса", "Карабаха" и "Брюгге"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 20 августа 2025 г., 05:30 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 05:30
Лига чемпионов. Гостевые победы "Пафоса", "Карабаха" и "Брюгге"
AP Photo/Darren Staples

Состоялись первые матчи финального раунда квалификации Лиги чемпионов.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Пафос (Кипр) 1:2

Израильский голкипер Омри Глазер остался у "Црвены Звезды" в запасе.

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Карабах (Азербайджан) 1:3

Израильский полузащитник Габи Каниховский вышел в стартовом составе "Ференцвароша" и был заменен ев 77-й минуте. Его заменил шведский форвард Юнатан Леви.

Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Брюгге (Бельгия) 1:3

