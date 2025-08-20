Лига чемпионов. Гостевые победы "Пафоса", "Карабаха" и "Брюгге"
время публикации: 20 августа 2025 г., 05:30 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 05:30
Состоялись первые матчи финального раунда квалификации Лиги чемпионов.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Пафос (Кипр) 1:2
Израильский голкипер Омри Глазер остался у "Црвены Звезды" в запасе.
Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Карабах (Азербайджан) 1:3
Израильский полузащитник Габи Каниховский вышел в стартовом составе "Ференцвароша" и был заменен ев 77-й минуте. Его заменил шведский форвард Юнатан Леви.
Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Брюгге (Бельгия) 1:3
