Лига чемпионов. Гостевые победы "Пафоса", "Карабаха" и "Брюгге"

Состоялись первые матчи финального раунда квалификации Лиги чемпионов.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Пафос (Кипр) 1:2

Израильский голкипер Омри Глазер остался у "Црвены Звезды" в запасе.

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Карабах (Азербайджан) 1:3

Израильский полузащитник Габи Каниховский вышел в стартовом составе "Ференцвароша" и был заменен ев 77-й минуте. Его заменил шведский форвард Юнатан Леви.

Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Брюгге (Бельгия) 1:3