Кадетский Евробаскет. Сборная Сербии разгромила израильтянок
время публикации: 20 августа 2025 г., 05:56 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 05:56
Определились четвертьфиналистки женского кадетского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).
Турнир проходит в Питешти,Румыния.
В первом матче плэй-офф израильтянки были разгромлены сборной Сербии 40:79.
Сегодня в четвертьфиналах сыграют:
Испания - Франция
Латвия - Италия
Словения - Сербия
Польша - Германия.
Израильтянки в матче мини-турнира за 9-16-е места сыграют со сборной Финляндии.
