Кадетский Евробаскет. Сборная Сербии разгромила израильтянок

Определились четвертьфиналистки женского кадетского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).

Турнир проходит в Питешти,Румыния.

В первом матче плэй-офф израильтянки были разгромлены сборной Сербии 40:79.

Сегодня в четвертьфиналах сыграют:

Испания - Франция

Латвия - Италия

Словения - Сербия

Польша - Германия.

Израильтянки в матче мини-турнира за 9-16-е места сыграют со сборной Финляндии.