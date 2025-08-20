x
20 августа 2025
20 августа 2025
20 августа 2025
20 августа 2025
Спорт

Кадетский Евробаскет. Сборная Сербии разгромила израильтянок

Баскетбол
время публикации: 20 августа 2025 г., 05:56
Кадетский Евробаскет. Сборная Сербии разгромила израильтянок
AP Photo/Darko Vojinovic

Определились четвертьфиналистки женского кадетского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).

Турнир проходит в Питешти,Румыния.

В первом матче плэй-офф израильтянки были разгромлены сборной Сербии 40:79.

Сегодня в четвертьфиналах сыграют:

Испания - Франция

Латвия - Италия

Словения - Сербия

Польша - Германия.

Израильтянки в матче мини-турнира за 9-16-е места сыграют со сборной Финляндии.

Спорт
