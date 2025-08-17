Кадетский Евробаскет. Немки разгромили сборную Израиля
В Румынии продолжается женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).
Израильтянки проиграли во всех матчах группового этапа.
В третьем туре сборная Израиля была разгромлена немками 72:96.
После 10 минут 19:16, 20 - 43:35, 30 - 71:56.
Мааян Горин набрала 17 очков.
Лучшие игроки сборной Германии Карла Кох (23) и Лара Герлих (20 + 8 подборов).
