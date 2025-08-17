x
Спорт

Кадетский Евробаскет. Немки разгромили сборную Израиля

Баскетбол
время публикации: 17 августа 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 17:37
Кадетский Евробаскет. Немки разгромили сборную Израиля
AP Photo/Mark J. Terrill

В Румынии продолжается женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).

Израильтянки проиграли во всех матчах группового этапа.

В третьем туре сборная Израиля была разгромлена немками 72:96.

После 10 минут 19:16, 20 - 43:35, 30 - 71:56.

Мааян Горин набрала 17 очков.

Лучшие игроки сборной Германии Карла Кох (23) и Лара Герлих (20 + 8 подборов).

