Дзюдо. Гефен Примо завоевала бронзовую медаль в Тбилиси

Сегодня в Тбилиси начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В первый день турнира израильтяне завоевали четыре медали.

Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) заняла третье место.

Она победила Лейлу Алиеву (Азербайджан).

В четвертьфинале израильтянка проиграла болгарке Габриэле Димитровой, которая позже стала бронзовым призером.

В утешительной схватке Гефен Примо победила Софию Асвесту (Кипр), а в поединке за третье место - француженку Полин Кук.