x
20 марта 2026
|
последняя новость: 17:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 марта 2026
|
20 марта 2026
|
последняя новость: 17:31
20 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дзюдо. Гефен Примо завоевала бронзовую медаль в Тбилиси

Дзюдо
время публикации: 20 марта 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 16:26
Дзюдо. Гефен Примо завоевала бронзовую медаль в Тбилиси
AP Photo/Eugene Hoshiko

Сегодня в Тбилиси начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В первый день турнира израильтяне завоевали четыре медали.

Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) заняла третье место.

Она победила Лейлу Алиеву (Азербайджан).

В четвертьфинале израильтянка проиграла болгарке Габриэле Димитровой, которая позже стала бронзовым призером.

В утешительной схватке Гефен Примо победила Софию Асвесту (Кипр), а в поединке за третье место - француженку Полин Кук.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
