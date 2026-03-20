Дзюдо. Гефен Примо завоевала бронзовую медаль в Тбилиси
время публикации: 20 марта 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 16:26
Сегодня в Тбилиси начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В первый день турнира израильтяне завоевали четыре медали.
Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) заняла третье место.
Она победила Лейлу Алиеву (Азербайджан).
В четвертьфинале израильтянка проиграла болгарке Габриэле Димитровой, которая позже стала бронзовым призером.
В утешительной схватке Гефен Примо победила Софию Асвесту (Кипр), а в поединке за третье место - француженку Полин Кук.
