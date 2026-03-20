Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Тбилиси
время публикации: 20 марта 2026 г., 16:00 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 16:06
Победителем турнира "Большого шлема", который проходит в Тбилиси, стал израильский дзюдоист Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг).
Он победил Рамзиддина Азизова (Таджикистан), Мендсайхана Ньямсурена (Монголия), Магжана Шамшадина (Казахстан), Талгата Оринбассара (Казахстан).
В финале израильтянин победил россиянина Achyty Dombuu.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026