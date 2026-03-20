Дзюдо. В Тбилиси израильский финал
время публикации: 20 марта 2026 г., 14:30 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 14:30
В Тбилиси проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо, в котором принимают участие 386 спортсменов из 51 страны.
В первый день турнира израильтяне завоюют не менее трех медалей.
Ицхак Ашпиз вышел в финал в весовой категории до 60 кг.
Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) будет бороться за бронзовую медаль.
В весовой категории до 57 кг израильский финал: Тимна Нельсон Леви против Инбаль Шемеш.
