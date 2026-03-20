Дзюдо. В Тбилиси израильский финал

В Тбилиси проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо, в котором принимают участие 386 спортсменов из 51 страны.

В первый день турнира израильтяне завоюют не менее трех медалей.

Ицхак Ашпиз вышел в финал в весовой категории до 60 кг.

Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) будет бороться за бронзовую медаль.

В весовой категории до 57 кг израильский финал: Тимна Нельсон Леви против Инбаль Шемеш.